António Guterres, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, a transmis că ONU va rămâne în Afganistan în ciuda schimbării politice impuse cu venirea talibanilor și fuga președintelui afgan Ashraf Ghani.

Înaltul oficial a scris pe contul său de Twitter că „ONU a lucrat pentru și cu oamenii din Afganistan de decenii. Rămânem în ţară şi vom continua să rămânem şi să facem tot ce putem, atât pentru siguranţa personalului, cât şi pentru a sprijini poporul afgan care a suferit atât de mult”.

The @UN has been working for and with the people of Afghanistan for decades.



We remain in the country and will continue to remain and do everything we can, both for the safety of staff, and to deliver for the Afghan people who have suffered so much.