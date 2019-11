Prognoză meteo | Vești proaste! Ce ne așteaptă în prima zi de iarnă

La nivelul intregii tari, maximele vor fi cuprinse intre 3 şi 13 grade Celsius. In sud, est, centru, izolat si in rest, vor cadea precipitatii mai mult sub forma de ploi, dar în Transilvania şi zona subcarpaticã a Moldovei, vor fi si lapovite, si ninsori.

La munte, treptat, incep sa predomine ninsorile. Izolat, cantitaţile de precipitatii vor acumula 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în zona de munte, în special pe crestele Carpaţilor Meridionali şi ale Munţilor Banatului, unde la rafala va atinge viteze de 70-80 km/h, trecator spulberând ninsoarea, dar pe suprafeţe mai mici şi la cote mai reduse il vom simti si in restul tarii.

Presiunea atmosferică este in crestere astazi.

In Bucuresti, va fi o zi innorata, cu ploi slabe, vant moderat, si o maxima de 9-10 grade.

Maine, procesul de răcire a vremii continua și se va resimți în toate regiunile, astfel că incepem iarna cu temperaturi în jurul mediilor multianuale. Maximele vor fi cuprinse între 1 grad in depresiunile din estul Transilvaniei (Miercurea Ciuc, Brasov) și 8 grade la Drobeta.

Cerul va fi variabil, cu înnorări în sudul, parțial si în centrul țării, iar pe arii restrânse în Muntenia vor cadea precipitații slabe, mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est si, izolat, vor fi condiții de ceață.

In Bucuresti, maine, se raceste semnificativ, astfel ca abia acum temperaturile sunt potrivite pentru data la acre ne aflam: 2-3 grade dimineata si in jur de 5 grade la amiaza.

Ziua de 1 decembrie va fi mai mult innorata si cel mai probabil dimineata vom avea si lapoviță sau fulguială. Vântul va sufla slab până la moderat.