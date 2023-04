Proteste violente in Franta. Oamenii au iesit din nou in strada pentru a-si manifestat dezacordul fata de legea pensiilor, asta dupa ce discutiile dintre sindicate si guvernul de la Paris au esuat. Conform imaginilor aparute in spatiul public, au loc ciocniri intre protestatari si fortele de oridine. Protestele nu au loc doar in capitala Paris, ci si in marile orase ale tarii.