În plus, partea franceză a răspuns că decizia de închidere a frontierei cu Marea Britanie are caracter excepţional şi tranzitoriu, fiind aplicabilă pentru 48 de ore, în aşteptarea unor măsuri coordonate la nivel european. În această seară, are loc o reuniune de urgenţă a punctelor de contact naţionale din domeniul transporturilor cu Comisia Europeană, în vederea soluţionării coordonate a blocajelor apărute.