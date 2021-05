Jurnalistul Roman Protasevici, de 26 de ani , este cofondatorul canalului de opoziție Nexta din Belarus, a fost deja reținut de autoritățile belaruse. Jurnalistul riscă pedeapsa capitală, în ultima țară din Europa care mai practică această sentință.

Aparatul de zbor a fost forţat să aterizeze în Minsk, duminică, iar la bordul său erau 171 de oameni, printre care și 5 români.

Şi lidera democraţilor din Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, a scris pe Twitter: „Regimul Lukashenko a pus în pericol viaţa pasagerilor de la bordul avionului. De acum pentru nimeni nu mai este sigur sa zboare deasupra Belarusului. Avem nevoie de o reacţie internaţională”.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a catalogat drept „inacceptabil” incidentul cu avionul de pasageri forţat să aterizeze în Belarus, îndemnând autorităţile de la Minsk să permită plecarea tuturor persoanelor aflate la bord.

„Este total inacceptabil să fie forţat să aterizeze la Minsk un avion al companiei Ryanair care efectua o cursă de la Atena la Vilnius”, a declarat Ursula von der Leyen, prin Twitter.

„Toţi pasagerii trebuie să aibă permisiunea de a continua călătoria spre Vilnius imediat şi trebuie să le fie garantată siguranţa. Orice încălcare a reglementărilor internaţionale de transport aerian trebuie să suporte consecinţele”, a avertizat atenţia Ursula von der Leyen.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences.