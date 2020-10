Primarul Sectorului 4 și noul Consiliu Local au depus jurământul de învestitură. Daniel Băluță: Vom avea un mandat de excepție

Daniel Băluţă (PSD) a fost învestit primar la Sectorul 4 după ce a câştigat un nou mandat cu 57,03%, adică 58.577 voturi, la alegerile din 27 septembrie. Simona Spătaru, candidatul susţinut de PNL şi Alianţa USR PLUS, a obţinut 29,87% (30.688 voturi).

Daniel Băluță le-a mulţumit locuitorilor Sectorului 4 care l-au votat pentru un nou mandat: „Asta înseamnă extrem de mult pentru mine şi mă obligă să fac mult mai mult decât am făcut până în acest moment”

El a mai declarat, miercuri, cu ocazia învestiturii ca primar al Sectorului 4, că „este cel mai important să fim sănătoşi şi sunt convins că împreună atât Consiliul Local, cât şi aparatul Primăriei vom lua măsurile necesare pentru a limita extinderea acestei epidemii de coronavirus, vom lua măsurile care-i vor determina pe oameni să se simtă în siguranţă, iar problemele de sănătate pe care această epidemie le generează să fie limitate".

„Vă asigur că toate proiectele pe care le-am început vor continua, că în acest mandat vom termina clinica universitară de stomatologie, că în acest mandat vom avea cu siguranţă în Sectorul 4 o nouă staţie de metrou, că în acest mandat vom realiza în principiu toate lucrurile pe care le-am promis în această campanie electorală", a promis Daniel Băluţă.

Primarul Sectorului 4 a mai spus că noul Consiliu Local va fi unul din cele mai performante, susținând că nu este relevantă apartenenţa consilierilor locali la un partid sau la altul. În Consiliul local al Sectorului 4, PSD are 11 mandate, Alianţa USR PLUS – 9 mandate, PNL – 5 şi PMP – 2 mandate, potrivit rezultatelor alegerilor locale.

„Aveţi o reprezentare a opiniei cetăţenilor şi este normal şi este corect ca împreună să putem să generăm pentru comunitatea noastră proiecte importante, iar în 2024 să avem bucuria de a constata pe de o parte că în Sectorul 4 e mult mai bine decât în acest moment, că în Sectorul 4 vom reuşi să menţinem sub control şi să eliminăm împreună cu celelalte instituţii ale statului român efectele pe care această pandemie le are (...) şi poate mai presus decât orice să devenim şi mai mândri că muncim, iubim şi trăim în Sectorul 4. (...) Oamenii sunt interesaţi de rezultate şi sunt convins că împreună, fie că suntem de la PSD, că suntem de la PPU-SL, că suntem de la USR, de la PLUS, de la PMP, de la PNL, de oriunde, sunt convins că împreună vom reuşi să facem aceste lucruri. (...) Acesta sunt convins că va fi unul dintre cele mai performante Consilii Locale şi vom avea împreună un mandat de excepţie", a declarat Daniel Băluţă.