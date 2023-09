Solutia pe scurt: În baza 227 alin. 2 Cod proc. penală respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti în dosarul de urmărire penală nr. 8186/P/2023. În baza art. 227 alin. 2 C. proc. pen rap. la art. 202 alin. 4 lit. b C. p. p. cu referire la art. 211 C. proc. pen dispune luarea faţă de inculpatul Cojocaru Mihail (...) a măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, din data de 19.09.2023 până la data 17.11.2023, inclusiv. În temeiul art. 82 alin. 1 din Legea nr. 253/2013 stabileşte organ de supraveghere Sec?ia nr. 9 Poli?ie Rurală Videle – IPJ Teleorman. Pe timpul cât se află sub control judiciar, conform art. 215 alin. 1 C.p.p, inculpatul Cojocaru Mihail trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instan?a de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fa?a căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuin?ei; c) să se prezinte la organul de poli?ie desemnat cu supravegherea sa (Sec?ia nr. 9 Poli?ie Rurală Videle – IPJ Teleorman), conform programului de supraveghere întocmit de organul de poli?ie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod proc. penală impune inculpatului ca, pe timpul cât se află sub control judiciar, să respecte următoarele obligaţii: a) Să nu părăsească judeţului Teleorman decât cu încuviinţarea prealabilă a organului de urmărire penală, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, după caz; b) să nu se deplaseze la: - benzinăria Dacri Prodcom Impex SRL - punctul de lucru la adresa din Botoroaga, sat Târnava, strada Principală nr. 1, judeţul Teleorman; - Primăria Botoroaga, respectiv la adresa din sat Botoroaga, strada Principală nr. 13, comuna Botoroaga, Judeţul Teleorman; c) să nu se apropie la o distanţă mai mică de 100 de metri de persoana vătămată Constantin Ana Maria Alexandra (...), persoana vătămată Iancu Claudia Maria (...), martora Iancu Mihaela Constanţa (...), martora Gavrilă Andreea (...), martorul Crăciun Sorinel Ştefan (...), martorul Molea Ion (...), martorul Marica Marian (...), Cojan Ionel (C ...), martora Constantin Anişoara (...), numita Terpezan Mariella Luciana (...), numita Tolea Ana Maria Andreea (...), numita Lăceanu Alexandra Georgiana (...), numita Lăceanu Elena Florentina (...), martora Jarcalete Rădiţa (...) şi să nu comunice cu aceste persoane, direct sau indirect, pe nicio cale; d) să nu transporte cu orice vehicul pe care l-ar conduce persoane minore se sex femeiesc care nu fac parte din familia inculpatului (rude/afini); În baza art. 227 alin. 1 Cod proc. penală dispune punerea în libertate a inculpatului de sub puterea ordonanţei de reţinere nr. 8186/P/2023 din 18.09.2023 (dispoziţie care este executorie), dacă nu este reţinut, arestat preventiv ori în stare de deţinere în altă cauză. În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru Min. Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată în camera de consiliu azi, 19.09.2023, ora 01,35.

Primarul din Teleorman care a agresat sexual o minoră, EXCLUS din PNL Primarul din Teleorman reținut pentru agresiune sexuală față de o minoră va fi exclus din partid. PNL Teleorman a anunțat, luni seara, că se delimitează de astfel de comportamente. PNL susține că are toleranță zero față de astfel de comportamente inacceptabile, așa cum este cazul primarului din județul Teleorman. Partidul se delimitează ferm de orice formă de abuz fizic sau psihic și condamnă astfel de acțiuni. „Organizația județeană PNL Teleorman va convoca în regim de urgență Biroul Politic Județean în vederea excluderii din partid a primarului comunei Botoroaga, Mihail Cojocaru, reținut pentru agresiune sexuală. Este decizia politică a PNL care, ca întotdeauna, este garantul drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, așa cum prevede Constituția României. Partidul Național Liberal are toleranță zero pentru astfel de situații, precum cea în care se află primarul din județul Teleorman. Ne delimităm categoric de astfel de comportamente și condamnăm cu fermitate orice formă de abuz fizic sau psihic, în condițiile în care cercetările din ancheta în curs de desfășurare vor dovedi că acuzațiile sunt reale”, a transmis Departamentul de comunicare al PNL Teleorman. Primarul din Teleorman acuzat de agresiune sexuală a fost reținut. Reclamanta, o adolescentă de 17 ani Acuzații grave la adresa unui edil din județul Teleorman. O minoră de 17 ani i-a făcut plângere pentru agresiune sexuală. După ore întregi de audieri, primarul a fost reținut pentru 24 de ore. Primarul a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, brebatul ar mai fi agresat sexual și alte victime, tot minore. "La data de 18 septembrie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Secția 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în executare două mandate de percheziție, la o adresă de domiclilu, precum și la sediul unei instituții, din județul Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală. În fapt, la data de 6 septembrie 2023, Secția 21 Poliție a fost sesizată cu privire la faptul că, la data de 21 august 2023, o minoră, în vârstă de 17 ani, beneficiară a unui centru de plasament, din Sectorul 6, ar fi fost agresată sexual de un bărbat. În urma cercetărilor și investigațiilor efectuate, s-a stabilit că bănuit de comiterea faptei este un bărbat, în vârstă de 63 de ani, din județul Teleorman. În urma perchezițiilor efectuate, la data de 18 septembrie 2023, au fost identificate și ridicate mai multe dispozitive electronice. De asemenea, bănuitul a fost depistat și condus la audieri. Ulterior, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către Secția 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române", au anunțat autoritățile. Autoritățile au deschis un dosar pentru agresiune sexuală în cazul primarului din Botoroaga, în urma unei sesizări.