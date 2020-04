Primarul din Țăndărei, la Realitatea PLUS: Situația este sub control. Armata, alături de poliție și jandarmerie, patrulează pe străzi

„În acest moment este armată în Țăndărei, politie nationala, locala, jandarmi, se implica si tin situatia sub control. Sunt patrule pe strazi, echipaje mixte circula pe toate strazile din oras.

În acest moment nu e o situatie tensionata in oras, nu este. (...) E o stare de tensiune ca in orice alta localitate din tara asta.

Nu am o informare foarte exacta asupra celor care sunt in carantina. Ce pot sa spun e ca sunt peste 370 izolati la domiciliu iar fortele de ordine merg de trei ori pe zi sa-i monitorizeze.

Echipele mixte intensifica verificarile mai mult in cartierele unde este populatie de etnie.

Reglementarile din ordonante se respecta, dar nu exista padure fara uscaturi, sunt cei cativa care au fost prinsi in oras si dusi in centrul de carantina din orasul nostru.

Incercam sa ne organizam cat putem de bine, saptamana trecuta am solicitat prefecturi iajutor pentru fortele de ordine, pentru ca era un numar mare veniti din strainantate. Trebuie organizate filtre, cetatenii care ies in oras trebuie verificati.

Am solicitat doamnei prefect suplimentare de forte pentru a cuprinde tot orasul pentru ca sunt foarte multe reglementari in ordonantele militare 2 si 3. Am solicitat, dna prefect a convocat comitetul si s a aprobat.

S-au dat foartet multe amenzi, peste 450 de amenzi date in oras, nu am cunostinta pana acum de dosare penale”, a declarat Nicoleta Toma la Realitatea PLUS.

Despre persoanele vulnerabile din Țăndărei , primarul a declarat că este vorba de „peste 1650 de persoane de peste 65 de ani, avem persoane cu diferite deficiente, multi copii. Zilele alcestea am cautat resurse ppentru a ne pregati , deja sprijinim aceste persoane. Sunt 7-10 personae in medie pe zi care apeleaza la servicii. Cumparam si alimente medicamente, pe banii lor”.

În legătură cu filmulețele apărute în mediul online în ultimele zile, în care apar foarte multe persoane care nu respecta distanțarea socială impusă prin ordonantele militare si starea de urgenta, primarul din Țăndărei a spus că „nu am cunostinta de astfel de paranghelii cel putin de cand au fost date aceste ordonante militare” și că probabil este vorba de inmormantari, dar ca au fost respectate regulile.

În ultimele zile au apărut mai multe filmulețe pe internet cu zeci de romi care nu respectă izolarea, se filmează pe străzi sau fac grătare și dau petreceri.

„Au fost 4 inmormantari in zile diferite, una a fost chiar azi (vineri - n.red.), si s au respectat toate masurile. Au fost 8 persoane in total la fiecare inmormantare la locul unde a fost persoana ingropata”.

Sunt multe filmulete facute, nu avem cu m sa controlam, au mai aparut imagini cu diferite paranghelii. În ultima săptămână au revenit peste 300 de oameni din străinătate.

Cand au aparut aceste ordonante, si decese , ei s au speriat si fac eforturi si respecta, acolo unde nu respecta sunt dusi in centrele de carantina si amendati”, a mai spus primarul din Țăndărei.