Primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, are Covid-19

”Ieri am avut febră, iar în această dimineaţă nu am simțit gustul pastei de dinți. Deoarece acestea sunt simptome ale infecției cu noul coronavirus, am făcut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Mă simt puțin slăbit, dar per total sunt bine. Mâine mă duc la spital pentru o nouă examinare și bineînțeles că voi urma recomandările medicilor. Numărul infecțiilor este în creștere, așa că îndemn pe toată lumea să respecte regulile de prevenire”, a transmis Antal Arpad.

În județul Covasna, de la debutul epidemiei, s-au înregistrat 1.182 de cazuri de Covid-19, din care șapte în ultimele 24 de ore, informează realitateadecovasna.net