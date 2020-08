Primăria Târgu Secuiesc, afectată de coronavirus!

Clădirea a fost dezinfectată marți, iar de miercuri a fost reluată activitatea, cu program obișnuit, se arată într-o informare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

„În ciuda eforturilor noastre pentru respectarea strictă a tuturor indicațiilor privind limitarea și prevenirea răspândirii infectării cu Coronavirus, cum ar fi dezinfectarea zilnică, purtarea măștilor de protecție, respectarea distanței minime și punerea la dispoziție ale soluțiilor dezinfectate în spațiile primăriei, totuși astăzi în instituția noastră a apărut boala Coronavirus. Întrucât zilnic au acces la sediul primăriei sute de oameni, am decis interzicerea accesului publicului în clădirea primăriei. Dorim să ne cerem scuze persoanelor care au dorit să-și rezolve treburile publice astăzi, dar am considerat ca fiind cea mai utilă și responsabilă soluție. Am efectuat deja dezinfectarea clădirii, iar colegii au făcut testele pentru depistarea virusului”, potrivit mesajului postat pe pagina de Facebook a primăriei. Continuarea pe realitateadecovasna.net.