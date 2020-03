Primăria Suceava, blocată după ce o angajată a fost depistată pozitiv cu COVID-19. Edilul s-a autoizolat în birou

Edilul a luat aceste măsuri imediat după ce a aflat că o angajată a Primăriei a fost diagnosticată duminică seară cu coronavirus. Femeie locuiește în Bosanci.

Primarul Ion Lungu și alți nouă angajați sunt izolați în birouri și asigură continuitatea activității instituției. Ceilalți angajați sunt autoizolați la domiciliu, scrie realitateadesuceava.net.

„Aseară, la ora 22.00, am aflat că o salariată a primărei a fost depistată pozitiv cu coronavirus. Era internată de joi la Spitalul de boli infecțioase de la Suceava și am luat măsuri de precauție, din cursul zilei de vineri am făcut dezinfecție totală în Primărie. În cursul zilei de sâmbătă mi-am luat test, încă nu am rezultatul, voi afla azi , mâine (marți - n.red.). Avem anumite suspiciuni, pentri că această doamnă face naveta, într-o comună, la 10 km, în Bosanci, unde este un focar de coronavirus. Adică ne așteptam dar speram până în ultima clipă să nu se confirme. Dar aseară la ora 22.00 s-a confirmat. Doamna avea funcție de conducere în primărie și a intrat în contact cu foarte multe persoane din primărie, le-am recomandat să plece acasă să se autoizoleze la domiciliu și dacă au probleme să sune la 112. Deocamdată nu au anunțat nimic. Aici în primărie sunt astăzi viceprimarii și secretarul pentru că avem o ședință de Consiliu local prin care verificam suma de 5 milioane la investitii si o dam la spitalul judetean pentru a cumpăra echipamente de protecție, teste, măști, combinezoane, aaparate de ventilatie. Primăria e practic închisă. Suntem câțiva aici, ne-am izolat fiecare în biroul lui, avem o cameră în care depunem documentele, nu intram in contact unul cu altul. Eu mă simt bine, nu am nimic, am intrat în contact cu această doamnă acum 13 zile, azi este a 12-a, a 13-a zi de când n-am mai intrat în contact cu doamna, dar aștept rezultatul și vedem mai departe ce facem. De două săptămâni nu mai e acces direct în Primărie.”, a explicat primarul Suceava la Realitatea PLUS.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, primarul îi roagă pe suceveni să stea în casă și explică măsurile pe care le-a luat.

„Dragi suceveni,

Stați acasă, acum, mâine s-ar putea să fie prea târziu!



Fac un apel din suflet, la care vreau să răspundeți cu #responsabilitate, ‼STAȚI ACASĂ‼”