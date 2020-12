Primar PNL, operat de urgență pe inimă - Care e starea edilului în acest moment

Primarul de la PNL Cristian Matei a fost operat pe inimă. El este primarul orașului Turda. Edilul se simte bine și a postat un mesaj pe Facebook:

„Doresc să vă anunț că sunt bine! Am fost supus unei intervenții minore, la Institutul Inimii din Cluj-Napoca. Totul este sub control, astfel că nu sunt motive de îngrijorare. Mulțumesc tuturor cadrelor medicale de la Spitalul Municipal Turda și de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca pentru modul în care m-au tratat. Am fost pe mâini foarte bune și sunt recunoscător pentru eforturile depuse. Vă mulțumesc, de asemenea, tuturor celor care vă gândiți la mine și mi-ați trimis mesaje. Ne revedem curând pe teren și la Primărie!”, a spus Cristian Matei.