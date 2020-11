VIDEO Prima reacție a premierului Ludovic Orban în legătură cu numirea politică a directorului de la SGA Mureș

„A fost o numire nepotrivit, am si dispus plecarea acelui om care a fost numit. Poziția președintelui și a mea este foarte clară în privința administrației. Ne dorim o administrație în care factorul politic sa aiba o influență din ce in ce mai mica. Cine vrea sa faca o cairera in funcția publica nu trebuie sa aiba legatura cu politica. Toate locurile trebuie ocupate prin concurs. Aici fac o paranteză: Noi din păcate nu am mai putut organiza niciun concurs, pentru ca din trecerea de la starea de urgență la cea de alertă, majoritatea PSD din Parlament a blocat prin Legea 55 toate concursurile de ocupare a functiilor publice, atat de executie, cat si de conducere.

Angajamentul nostru ferm e pentru o administratie bazata pe principiul competentei, meritocratiei, pe selectarea functioanrilor pe baza de concurs, in conditii transparente. În procedurile de organizare a concursurilor evaluarea candidatului nu trebuie facuta numai de reprezentanti ai conducerii institutiei , ci trebuie implicate reprezentanti ai universitatilor, ai asociatiilor profesionale.

Obiectivul noatru este sa depolitizam Agentia Națională a Funcționarilor Publici si sa schimbam subordonarea actuala, ca la ora actuala e subordonata Guvernului. Ar trebui gasita o forma care sa nu mai necesite subordonarea, ci sa aiba o autonomie. Cu cat angajatii institutiilor sunt mai bine pregatiti, cu atat sansa ca performanța institutiei este mai mare”, a declarat premierul Ludovic Orban, vineri seară, aflat în vizită în județul Dâmbovița, la un proiect de investiții IVECO.

Premierul a fost întrebat despre discuția cu președintele despre cazul de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, unde fostul șef, inginerul Ovidiu Ianculescu, a fost înlcouit cu Ionuț Cengher, care a fost detașat de la Senat, pregătirea sa fiind de fost șef la o firmă care vinde băuturi alcoolice și aparete de cafea.

Președintele Klaus Iohannis a reacționat vineri, după ce, la începutul săptămânii, a fost publicat un reportaj Recorder prin care se atrage atenția asupra modului în care Guvernul PNL și-a numit în funcții de conducere la nivel județean oameni care nu au nicio legătură cu domeniul pe care îl administrează, fiind date drept exemplu numirile de la vârful sistemelor de gospodărire a apelor din țară făcute în ultimele luni.

”Resping categoric orice demers de numire în funcții publice a unor persoane care nu întrunesc condițiile cerute de lege și nu au experiență în domeniul în care sunt propuse. Este inacceptabil, mai ales în perioada atât de complicată pe care o traversăm acum, provocată de pandemia de COVID-19, ca în poziții importante în structurile centrale sau locale ale administrației să fie promovați oameni mediocri, fără experiență, impostori sau alte persoane care nu dețin calitățile și calificările necesare. (...) În urma cazului de la Mureș semnalat de către mass-media, am avut o discuție cu Prim-ministrul României, Ludovic Orban, despre necesitatea accelerării procesului de audit în sfera administrației publice, ca demers absolut obligatoriu pentru reconstrucția României pe baze și valori solide. În acelaşi timp, i-am cerut premierului ca măsurile care se impun în urma acestui proces de audit să fie luate exclusiv pe criterii care țin de competență și respectarea legii”, a fost declarația lui Klaus Iohannis.