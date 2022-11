Romanii au inceput deja sa cumpere carne pentru Sarbatori, insa din cauza preturilor foarte mari, multi dintre ei se reprofileaza si cumpara direct din curtea oamenilor.

Oamenii care aleg sa cumpere de la crescatorii autorizati trebuie sa tina cont de cateva lucruri, si asta din cauza pestei porcine care a facut ravagii in ultima perioada in randul animalelor. Acest lucru se poate face printr-o simpla vizita la veterinar si testarea unei bucati de carne de porc de trichineloza.

In prezent,, crescatorii autorizati vand carnea de porc la 16-17 lei/kg, in vreme ce in supermarketuri preturile au explodat si vor continua sa mai creasca pana la Craciun