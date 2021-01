Președintele Mexicului s-a infectat cu noul coronavirus. Ce spune Obrador despre starea sa de sănătate

„Regret să vă informez că am COVID-19, am simptome ușoare și urmez un tratament medical. Ca întotdeauna, sunt optimist. O să reușim cu toții", a postat pe Twitter președintele Mexicului, care are 67 de ani.

Obrador este hipertensiv și a suferit un infarct în 2013.

Președintele Mexicului a fost văzut deseori în trecut fără mască de protecție și a refuzat în mod repetat să o poarte în ciuda apelurilor medicilor. El s-a afișat fără mască și fără spă păstreze distanța la mai multe întâlniri oficiale, ca și la cele publice cu oamenii, în timpul conferintelor, vizitelor sale în țară. Obrador nu a respectat nici alte restricții impuse de epidemia din țară, în ciuda numărului mare de cazuri confirmate.

Mexicul se confruntă cu o epidemie accelerată de COVID-19, fiind a patra țară cu cel mai mare număr de decese la nivel mondial, după SUA, Brazilia și India.

Până joi, numărul infectărilor cu noul coronavirus ajunsese la 1,86 de mililoane iar bilanțul morților a crescut la 153.639.