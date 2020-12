Președintele Joe Biden promite 100 de milioane de doze de vaccin anti-COVID în primele 100 zile de mandat

Conform unor surse citate de Mediafax, epidemiologul Anthony Fauci a afirmat că vaccinarea în masă ar putea începe săptămâna viitoare. În Statele Unite s-au înregistrat peste 15,5 milioane de cazuri de coronavirus de la debutul pandemiei, iar 293.496 de americani au pierdut deja lupta cu virusul.

Biden a precizat pe Twitter că primele trei priotăți ale sale în 100 de zile de mandat sunt: cele 100 de milioane de doze de vaccin, măști purtate de toată populația și redeschiderea majorității școlilor.

Today, I\"m announcing key COVID-19 priorities for the first 100 days of my administration:



- Everyone wears a mask

- 100 million vaccinations

- Reopen the majority of schools



With these steps, we can change the course of the disease and change life in America for the better.