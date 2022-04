The President of the #European Council Charles Michel met with Volodymyr Zelenskyy in #Kyiv . pic.twitter.com/FYRwF70gl8

În timpul vizitei sale în Ucraina, Charles Michel a vizitat orașul Borodyanka, de lângă Kiev, unde masacrul asupra civililor a devenit cunoscut lumii întregi după ce trupele rusești s-au retras.

Un mesaj a fost postat pe contul său de Twitter: "

În Borodyanka.

Ca Bucha și în multe alte orașe din Ucraina

Istoria nu va uita crimele de război care au fost comise aici.

Nu poate exista pace fără dreptate", a trnsmis liderul Consiliului European, pe contul său de Twitter.

During his visit to #Ukraine, #European Council President Charles Michel visited the town of #Borodyanka, near #Kyiv, where the massacre of civilians became known after #Russian troops retreated. https://t.co/kapuuNCv1X