„Astazi, in calitate de presedinta a Comisiei de Aparare pot sa spun ca sustin anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis de a obtine voturile necesare pentru a ocupa o astfel de functie.

Eu cred ca in actualul context de securitate prezenta la conducerea unui astfel de organism, alianta politica militara, prezenta si reprezentarea statului roman cred eu ca este un lucru extraordinar nu numai pentru noi ca tara, ci si petru toate tarile din flancul estic”, le-a spus senatoarea reporterilor.

Nicoleta Pauliuc a adaugat importanta Strategiei Naționale de Apărare a României și rolul pe care țara noastră îl are în cadrul alienței militare.

„Aici as aduce in atentia telespectatorilor documentul pe care Parlamentul Romaniei l-a aprobat “2020 Strategia Nationala de Aparare”care vorbea cu subiect si predicat despre pericolul la adresa securitatii nu numai a Romaniei, ci si a intregii Europe. Si spuneam atunci ca Rusia este principala amenintare la securitatea Romaniei. Eu cred ca daca presedintele Iohannis va fi nominalizat in aceasta functie inseamna ca Romania va avea rolul pe care il merita in aceasta alianta politico-militara si in acelasi timp semnalele pe care noi le dam, ca stat membru NATO, inseamna ca sunt semnale ale profesionalistilor, in sensul ca aceasta zona strategica, flancul estic al NATO primeste ceea ce trebuie sa primeasca, ca si importanta”, a mai spus Pauliuc.

Întrebată ce l-ar recomanda pe preşedintele Iohannis pentru o astfel de funcţie, Pauliuc a răspuns: "O cunoaştere mult mai bună a ameninţării care există faţă de NATO, faţă de Europa".



"Nu ştiu dacă neapărat statele din Flancul estic cunosc mai bine ameninţarea, ci eu cred că România a căpătat un rol foarte important în această alianţă politico-militară. Iată, ne îndeplinim obiectivele, există acel consens când vorbim de alocarea de 2,5% din PIB pentru înzestrarea Armatei române. Deci, sunt lucruri pe care România şi le asumă şi le respectă",