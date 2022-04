Denys Shmyhal a transmis un mesaj pe contul său de Twitter, în cadrul căruia a afirmat că s-a întâlnit cu Joe Biden și și-a manifestat optimismul legat de finalizarea războiului început de Vladimir Putin, în Ucraina, pe 24 ferbuarie, respectiv în urmă cu 57 de zile.

"Ucraina va câștiga (războiul cu Rusia - n.r.) pentru că adevărul și prietenii sunt de partea noastră. S-a întâlnit astăzi la Washington cu președintele Biden. Sunt recunoscător SUA pentru suportul oferit ucrainenilor și asistența financiară suplimentară în valoare de 800 de milioane de dolari. Împreună vom opri agresiunea rusă și vom reface Ucraina", a afirmat Shmyhal, în mesajul citat.

#Ukraine will win because truth and friends are on our side. Met today in Washington with President Biden @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for support of Ukrainians & additional financial assistance in the amount of $800 million. Together we will stop russian aggression and restore 🇺🇦.