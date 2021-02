„Vom pune în dezbatere publică bugetul 2021 în seara aceasta sau dimineață. Creșterea economică e estimată la 4,3%, cu un PIB nominal de 1.116 miliarde de lei, cu 7% mai mare decât anul trecut. Avem trei ani la rând cu PIB relativ constant. Deficitul bugetar estimat este de 7,16% din PIB. Deficitul ESA, evaluat de Comisia Europeană, va fi de aproape 8,2% din PIB, față de 9,1% din PIB. Cei de la Comisie nu sunt foarte fericiți cu această ajustare de sub un punct.

Revenirea la deficit de 3% din PIB va fi în 2024. Este un program pe 4 ani pentru a stabiliza finanțele publice. Vom avea o creștere cu 13% a veniturilor în acest an față de anul trecut. Sunt venituri amânate anul trecut și care vor fi încasate în acest an. Este un an al reformelor, dar și al investițiilor. Anul trecut am avut 53 de miliarde de lei investiții, cu 10 miliarde mai mult decât în 2019. Investițiile vor crește la aproape 61 miliarde de lei, sper ca aproape 60% să fie din fonduri europene. Miniștrii au mandatul de a începe reforma și a stopa risipa banului public.

Banii pentru campania de vaccinare sunt prinși în buget. Nu există nici o divergență în coaliția de guvernare. Toți vrem bani mai mulți la buget. 7% din PIB deficit înseamnă că avem o politică fiscală stimulativă. Nu apăsăm prea tare pe frână în acest an, dar nu putem fi iarăși oaia neagră a Europei”, a spus premierul.