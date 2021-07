Cîmpeanu a precizat că și universitățile iau în calcul organizarea unor astfel centre de vaccinare în campusuri.

„Pentru a susține campania de vaccinare, universitățile iau in calcul organizarea unor centre de vaccinare în campusurile universitare. În vederea consolidării siguranței sanitare în școli, dincolo de respectarea tuturor regulilor deja cunoscute și de acțiuni de promovare a importanței și necesității vaccinarii, avem în vedere în discuțiile cu Ministerul Sănătății și CNCAV transformarea unor cabinete medicale din scoli in centre de vaccinare destinate elevilor care doresc sa se vaccineze, precum și personalului din invatamant. Pentru ca acest lucru sa se întâmple începând cu prima parte a lunii septembrie, este necesară identificarea unor soluții cu privire la organizarea fluxurilor in interiorul școlilor, data fiind necesitatea prezentei unuia dintre parinti pentru fiecare minor vaccinat”, a afirmat Cîmpeanu, pentru HotNews.ro Pe de altă parte, ministrul a arătat că luna august este o perioadă "oportună pentru vaccinarea voluntară a părinților, bunicilor și elevilor". Explicația este simplă, spune ministrul, și ține de faptul că, în luna septembrie, respectiv la începutul noului an școlar, "aceștia ar beneficia deja de protecție”.