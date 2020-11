Prefectul Capitalei promite lucrul în ture decalate pentru angajații bucureșteni

„Nu s-a luat in discuție nicio alta masura restrictiva. Am apreciat că măsuri restrictive suplimentare nu se impun. Am hotarat să ne centrăm pe respectarea măsurilor care sunt deja. Nu este normal să suprareglementăm, să luăm alte măsuri suplimentare (...), atât timp cât eu personal, cât și colegii din Comitet am apreciat că nu sunt suficient de bine aplicate măsurile deja existente. (...)

Prin Hotărâre de Guvern s-a impus, este o dispoziție imperativă, ca toți operatorii economici și toate instituțiile de stat sau private să decaleze programul funcționarilor cu o oră sau două, să împartă funcționarii în două sau trei grupe și să decaleze programul. Asta e decis de mult prin HG, însă nu s-a respectat.

Chiar la nivelul Prefecturii, astăzi am dat dispoziție ca, începând cu ziua de mâine, jumătate dintre funcționarii instituției să vină de la ora 7, iar cealaltă jumătate să vină de la ora 9.00. (...) De mâine, funcționarii Prefecturii vor lucra în două ture. (...)

Nu s-a respectat în cea mai mare măsură în niciuna din instituțiile publice sau instituțiile de stat. Și de aceea avem această aglomerare la stațiile de metrou, avem această aglomerare la STB. Am opinat că prin aplicarea de îndată a acestei prevederi normative cu caracter imperativ putem să decongestionam transportul public suprateran si subteran.

Este HG nr. 856 cu privire la prelungirea stării de alertă de acum doua-trei saptamani. Nu era pusă în aplicare”, a declarat, luni, prefectul Traian Berbeceanu la încheierea ședinței Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență.

„Ne vom asigura că şi operatorii privaţi din municipiul Bucureşti vor respecta această prevedere”, a a adăugat și primarul general Nicuşor Dan.

Măsurile restrictive deja existente în Capitală au fost prelungite cu încă 14 zile, până pe 16 noiembrie, la ora 24.00.