Prahova - prima alianță a PNL, USR și PLUS pentru alegerile locale. Ce prevede protocolul

Președintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a subliniat că alianța a fost posibilă pentru că reprezentanții celor trei partide ”iubesc foarte mult județul Prahova”.

”Ar trebui sau s-ar aştepta mulţi să spun acum o frază de genul: am lăsat la o parte orgoliile şi lucrurile care ne despart şi aşa mai departe, dar nu este aşa. Nu aşa am simţit eu negocierile. Ne-am întâlnit la negocieri nişte oameni care iubesc foarte mult acest judeţ care a fost sufocat, în ultimii 20 de ani, de o încrengătură PSD-istă, un judeţ care a stagnat sub o cizmă PSD-istă”, a precizat liberalul.