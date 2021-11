Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Odată ce un pacient ajunge la ATI situația devine extrem de imprevizibilă. Acum vin sărbătorile, însă pentru mulți oameni, care și-au pierdut apropiații, nu vor mai fi la fel.





„Revelionul va fi pentru cei care vor supraviețui. Cei care vor un nou an trebuie să aibă grijă să supraviețuiască”, avertizează medicul Cătălin Apostolescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș.

Povești terifiante vin și din spitalul Colțea. Șefa secției de ATI a povestit la maratonul vaccinării povestea unei familii, mamă și fiică, ce și-au găsit sfârșitul pe același pat de spital. În urmă a rămas doar tatăl, care nu a putut să le înmormânteze pentru că și el era bolnav de COVID-19.

„Întâi s-a îmbolnăvit fata, de 37 de ani, am tras de ea cu tot ce am putut, dar a murit. Apoi a intrat pe același pat mama. Ventilate mecanic amândouă multe zile. A murit și mama. Tot în perioada de contagiozitate, tatăl practic nu a putut să le înmormânteze pe niciuna”, a relatat medicul Letiția Coriu, șeful secției de ATI de la Spitalul Colțea, la Maratonul Informării, organizat la Biblioteca Națională pentru informații despre criza din România și importanța vaccinări ianti-COVID-19.

În final, specialiștii vin cu un avertisment sumbru. Dacă la începutul pandemiei cei mai afectați erau persoanele în vârstă și cele cu comorbidități, acum mulți tineri pierd lupta cu virusul sars-cov 2.

„Foarte puțini tineri care ne-au supraviețuit în acest val. Puțini oameni tineri și doar cei care aveau voință. Majoritatea celor cu COVID au depresii severe, am fost nevoiți să chemăm psihiatrul de foarte multe ori și acum le dăm antidepresive de la început pentru că altfel nu luptă”, a mai spus medicul Letiția Coriu, șeful secției de ATI de la Spitalul Colțea.

România a depășit zilele trecute pragul de 50.000 de decese COVID de la începutul pandemiei.