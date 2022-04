Un tată ne dă tuturor o lecție de dragoste și curaj. După ce soția i-a abandonat, bărbatul a ramas sa-si cresca singur fetița de 12 ani. Însă banii sunt tot mai puțini, iar cheltuielile tot mai mari.

„Am un venit de 375 de lei lunar. Indemnizație de persoană cu dizabilități de gradul 2, sunt bolnav din 1995, am fost internat de peste 20 de ori, 243 de lei alocatia fetei și o bursă medicală pentru astigmatismul pe care îl are fata de 300 de lei. Deci, în total, la un calcul simplu, 918 lei lunar. Din banii aceștia, mai ales pe timp de iarnă, problemele au fost majore, mai ales din cauza căldurii, plus că am fata la școală”, mărturisește tatăl.

Într-o cămăruță de doar câțiva metri, fără curent, apă și căldură bărbatul își povestește drama cu lacrimi în ochi.

„Cel mai mult și cel mai mult curentul electric pentru copil ca să-și poată face temele, mai ales iarna, este o problemă la veioză, ea are deficiențe de vedere. Apa curentă, care e ceva necesar în ziua de azi, în secolul XXI și gaze. Telefonul mobil îl încarc la un magazinaș, la un vecin. Apă… am niște bidoane în jur de 5 litri, 20 de bidoane. Iau apă de la o spălătorie vecină. Și gălețile pe care le am în curte, când plouă, strâng apă de ploaie ca să pot să spăl rufe, la rufe e mai greu de cărat atâta apă”, mai povestește bărbatul.

Cu speranța în ochi, bărbatul spune că a pierdut șirul zilelor când s-a culcat flămând pentru a pune pe masă fetiței mâncare.

„Aproape zilnic, 5 zile din 7, îi fac fetei piure. E și e mai ușor de gătit și consum și mai puțin gaz și, de obicei, spas de pui., care și aceea a ajuns la 5 lei o casoletă. Renunț să mănânc eu zilnic, în favoarea ei. O am premiantă”, mai spune tatăl.

De Iepuraș a auzit și l-a văzut, în poze, doar la şcoală. Iar în prag de sărbători cea mică își dorește doar să aibă ce mânca.

Reporter: Care este cel mai mare vis al tău?

Fata: Să am utilități, să învăț, să am un televizor și curent

Reporter: O să vină iepurașul, ce îți dorești tu cel mai mult?

Fata: Să am ce pune pe masă și sănătate…