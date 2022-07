Tork era membru al regimentului Azov de patru ani. În aprilie, el împreună cu alţi luptători au încercat să traverseze oraşul Mariupol asediat de ruşi către combinatul siderurgic Azvostal. Ghinionul a făcut ca în momentul în care treceau peste un pod să fie surprinşi de un bombardament. Mașina în care se aflau a fost lovit şi a căzut în apă, așa că Tork a înotat alături de alţi doi soldaţi pentru a se adăposti sub pod, relatează adevărul.ro.

Ruşii au bombardat podul timp de mai multe ore iar camarazii lui Tork au fost ucişi, astfel că el a fost singurul supravieţuitor.

„M-am târât prin mai multe fabrici şi mi-am dat seama că voi muri fie din cauza rănilor, fie de frig”, își amintește soldatul, car a ajuns, într-un final, în uzina Azovstal, unde a primit îngrijiri de urgență. Viața din combinat, își amintește el, era cu adevărat grea, apa, mâncare și medicamentele fiind principala "provocare" cu care se confruntau cei din uzină, pe lângă bombardamentele neîncetate ale rușilor.

Ulterior, Tork, împreună cu restul apărătorilor ucraineni, a ajuns în mâinile ruşilor. La început nu a vrut să se predea, dar mai apoi afăcut asta, la solicitarea comandantului regimentului. Aceştia au fost trimişi la un centru de detenţie de pe teritoriul controlat de ruşi, unde au fost interogați. În încercarea de a obţine informaţii, rușii au apelat la tortură, printre metodele folosite numărându-se și cea care presupunea introducerea unor ace în răni.

Tork a avut, totuși, noroc. Soldatul ucrainean început a o nouă viață pe 29 iunie, în urma schimbului de prizonieri dintre Moscova și Kiev.

Cele mai noi imagini date publicității pe rețelele sociale îl înfățișează pe soldatul ucrainean întors la logodnica sa, pe care o ceruse în căsătorie în timp ce se afla în buncărele de la Azovstal.

Azov Tork met his bride for the first time. He proposed to the girl while in Azovstal. pic.twitter.com/7CedJq25b2#Ukraine #UkraineRussiaWar