"„Hello, we are from the Romanian Police”

Dacă un apel telefonic începe cu fraza de mai sus, vă anunțăm că, din acel moment, vă pierdeți timpul sau, cine știe, posibil și ceva bani la sfârșit! Nu deținem roboții telefonici care să apeleze pentru noi sau să vă ceară să apăsați „TASTA 1” pentru a intra în legătură cu un polițist! Butonul de a închide apelul este foarte recomandat, urmat de o sesizare, dacă ați fost prejudiciat!", a scris Poliția Română pe Facebook, după ce mai mulți cetățeni s-au plâns că au primit apeluri anonime care începeau cu un astfel de mesaj.

Polițiștii au redistribuit o serie de recomandări pentru evitarea atacatorilor cibernetici.

Cum trebuie să procedaţi în astfel de situaţii:

• Identificaţi corect un astfel de apel telefonic fals! Nu acceptaţi să faceţi ce vi se spune prin telefon! Nu tastaţi un alt număr şi nici nu urmaţi alţi paşi indicaţi prin telefon!

• Nu efectuaţi plăţi în conturile oferite prin telefon şi nu oferiţi date personale sau date bancare!

• Nu accesaţi eventuale link-uri de acces puse la dispoziţie, de către persoane necunoscute, în timpul sau după încheierea apelurilor telefonice de tip phishing şi să nu tastaţi pe telefonul mobil anumite secvenţe de cifre comunicate de către autori, pe durata convorbirilor.

• Dacă aţi fost prejudiciaţi, anunţaţi Poliţia prin apelarea numărului de urgenţă 112 sau adresaţi-vă celei mai apropiate unităţi de poliţie.