„Podul, care a fost deja lovit de două ori de forțele ruse, asigură singura legătură rutieră și feroviară de pe teritoriul ucrainean cu o mare secțiune de sud a regiunii Odesa”, a transmis pe canalul său de Telegram Sergey Bratchuk, potrivit de The Guardian.

TPYXA News anunță, de asemenea, că regiunea Odesa a fost lovită de rachete, însă spune că ar fi fost vorba despre 3 rachete și nu despre 2.

Inamicul continuă să distrugă un pod spart peste estuarul Nistrului. Potrivit sursei citate, ar exista informații legate de pagube și posibile victime.

‼️Odesa region was hit by 3 missiles.



The enemy continues to destroy the broken bridge across the Dniester Estuary.



Information about the damage and the victims is being specified,

- Official message from OK "South".