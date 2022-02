Construcția a apărut la granița cu Ucraina, potrivit Realitatea PLUS.

Podul, situat la coordonatele 51.5327, 29.86593, se află în zona de excludere din jurul reactorului, care se extinde peste granița dintre Ucraina și Belarus.

Recent Planet imagery of the Pripyat river in Belarus near the RU-UA border shows a new bridge having been constructed earlier today. https://t.co/JFRxhEUW0j pic.twitter.com/cMTpMGrkHP