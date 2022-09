Peste 150 milioane de euro sunt alocaţi în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru reducerea riscului de infecţii nosocomiale în spitalele publice, a informat Ministerul Sănătăţii, care a publicat vineri Ghidul beneficiarului pentru obţinerea acestor fonduri.



Este vorba despre investiţia specifică I2.4. - Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C12 - Sănătate.



Potrivit ministerului, bugetul total de 150.380.000 euro fără TVA este destinat finanţării a minim 25 de spitale publice.



Se are în vedere reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea organizării în unităţile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcţionale de boli infecţioase pentru izolarea/gruparea şi tratarea pacienţilor cu infecţii asociate asistenţei medicale determinate de microorganisme MDR şi cu infecţii cu Clostridium difficile.



Această componentă poate include organizarea unor saloane cu un singur pat în vederea izolării microbiologice, prevăzut cu grup sanitar propriu (ex. sisteme de presiune negativă), reabilitarea/modernizarea blocurilor operatorii, reabilitarea/modernizarea spaţiilor destinate efectuării procedurilor de hemodializă/hemofiltrare, controlul microbiologic al aerului din blocurile operatorii şi din unităţile de terapie intensivă (instalaţii specifice de aer condiţionat/flux laminar/sisteme de ventilaţie destinate acestor unităţi, instalaţii de dezinfectare a echipamentelor de protecţie, echipamente de decontaminare a aerului şi a suprafeţelor, echipamente de dezinfecţie prin tehnica UV sau alte tehnici moderne etc.



Componenta dezvoltarea laboratoarelor de analize de microbiologie specializate include îmbunătăţirea capacităţii şi capabilităţii laboratoarelor/compartimentelor de microbiologie prin dotarea cu analizoare automate sau semi-automate de identificare a micro-organismelor şi de efectuare a antibiogramelor, echipamente pentru identificarea/testarea sensibilităţii la antibiotice pentru bacterii şi fungi şi pentru determinarea sensibilităţii la antibiotice prin concentraţia minimă inhibitorie (CMI).



Fondurile mai pot fi folosite pentru achiziţionarea de echipamente destinate reducerii IAAM - sisteme de decontaminare a aerului din încăperi, sisteme de dezinfecţie suprafeţe cu abur/presiune înaltă etc, sisteme de sterilizare echipamente protecţie personal, sisteme de curăţenie automate care utilizează tehnici avansate pentru dezinfecţie/decontaminare aer, suprafeţe şi sau echipamente, sisteme de ventilaţie de înaltă calitate pentru pacienţii critici prevăzute cu filtre antibacteriene şi antivirale, sisteme de sterilizare instrumentar medical şi echipamente bazate pe tehnologii moderne cu plasmă, UV, sisteme/echipamente de control al igienei mâinilor.



Această componentă mai include şi sisteme/echipamente de evidenţiere a încărcăturii microbiologice în aer şi pe suprafeţe, echipamente şi sisteme digitale/IT/AI de monitorizare al IAAM, echipamente de neutralizare materiale contaminate prin compactare.



"Lista de elemente (echipamente/investiţii) nu este limitativă, ci orientativă. Valoarea maximă nerambursabilă a finanţării alocate per proiect este de 6 milioane de euro fără TVA", precizează Ministerul Sănătăţii.



Data de deschidere a platformei pentru depunerea dosarelor de finanţare este 25 septembrie. Propunerile de proiecte se pot depune până cel târziu 30 noiembrie, ora 16.



Semnarea contractelor de finanţare este prevăzută pentru 24 februarie 2023, iar data limită de implementare a proiectelor - 2 mai 2024.



Ghidul se găseşte pe www.ms.ro la secţiunea Apeluri PNRR Ministerul Sănătăţii - C12. Sănătate.