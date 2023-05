”Se împlinesc, astăzi, 148 de ani de existenţă a Partidului Naţional Liberal, cel mai vechi partid din Uniunea Europeană. De-a lungul timpului, am promovat valorile şi reformele liberale, aducând contribuţii importante la dezvoltarea României. Ne mândrim cu realizările noastre istorice. Am fost mintea şi sufletul Unirii Principatelor Române şi am avut un rol esenţial în reformele economice, agrare şi educaţionale. Am înfruntat provocări şi ne-am ridicat mereu mai puternici, susţinând proprietatea privată, credinţa în Dumnezeu şi valorile liberale”, este mesajul postat, miercuri, pe pagina oficială de Facebook a PNL.

Liberalii afirmă că se concentrează pe prezent şi viitor.

”Astăzi, ne concentrăm pe prezent şi viitor. La guvernare, am luat măsuri sociale importante pentru a sprijini românii, am crescut punctul de pensie cu 40% în ultimii 3 ani şi am mărit salariul minim la 3000 de lei. Am acordat sprijin financiar pentru cei vulnerabili, pentru a-şi putea plăti facturile la încălzire şi am asigurat alimente şi îngrijire pentru cei care aveau cu adevărat nevoie. Am redus preţul carburanţilor şi am făcut paşi concreţi spre asigurarea independenţei energetice a ţării noastre”, au mai transmis liberalii.

Aceştia anunţă, de asemenea, care le sunt planurile de viitor: ”În viitor, ne propunem să continuăm creşterea veniturilor românilor şi consolidarea clasei de mijloc, să generăm noi locuri de muncă şi să dezvoltăm infrastructura de transport. Vrem să sprijinim familiile româneşti să aibă un trai mai bun şi să se simtă protejate”.

”După 148 de ani, continuăm să scriem istoria Partidului Naţional Liberal, investind în viitorul României şi în şansa noastră, a tuturor, de a trăi mai bine. Astăzi, le transmitem la mulţi ani tuturor membrilor PNL şi tuturor simpatizanţilor ideilor liberale”, au mai transmis oficialii liberali.

Liberalii au anunţat că anulează un eveniment care trebuia să aibă loc, miercuri, la Sala Sporturilor din judeţul Argeş, cu ocazia zilei partidului.

Cu toate acestea, preşedintele PNL, premierul Nicolae-Ionel Ciucă, şi secretarul general al PNL, ministrul de Interne, Lucian Bode, împreună cu alţi lideri din conducerea PNL vor participa la momentul solemn de la Vila Florica, în Ştefăneşti, judeţul Argeş.

Evenimentul va avea loc miercuri, de la ora 9.00.