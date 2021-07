"O declar cu maximă deschidere: Ludovic Orban este cel pe care filiala Braşov - alături de mine şi toţi ceilalţi colegi (din filială - n.r.) - am decis să-l susţinem pentru conducerea PNL. Este o persoană extrem de implicată, Braşovul a beneficiat de un sprijin substanţial şi a fost unul dintre colegii neobosiţi, care, de-a lungul timpului, a sprijinit toate proiectele noastre din administraţia locală şi judeţeană", a declarat Adrian Veştea, pentru Agerpres.



El a explicat, în discursul său de la tribuna Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL Brașov, întrunit pentru alegerea conducerii filialei, motivele pentru care îl susţine pe Ludovic Orban.



"Este un liberal pur sânge şi, deşi a trăit perioade în care a fost marginalizat, pentru opoziţia sa la alianţa pasageră cu PSD, nu s-a plâns, nu s-a victimizat, nu a ieşit în presă cu scandaluri, cu acuze, cu dezvăluiri, nu a plecat, nu a trădat partidul, nu a renunţat o clipă la principiile liberale. (...) Sub preşedinţia sa, PNL a devenit cea mai importantă forţă politică a ţării. Şi-a asumat guvernarea în probabil cea mai grea perioadă a României de după cel de-al Doilea Război Mondial şi a făcut-o cu succes", a spus liderul PNL Braşov.



Acesta i-a transmis, totodată, premierului Florin Cîţu, contracandidatul lui Orban la șefia partidului, mesajul că se aşteaptă să nu existe "anumite sincope" în colaborarea dintre administraţia braşoveană şi guvernul actual.



"Aştept acelaşi suport din partea premierului (...), pe care l-am sprijinit şi votat în forul statutar al partidului pentru a prelua funcţia de prim-ministru. Îl asigur cu toată onestitatea de respectul şi toată colegialitatea mea şi a colegilor mei liberali braşoveni", a afirmat Veştea, manifestându-şi convingerea că Braşovul va primi în continuare bani pentru proiectele importante.



Ludovic Orban, care a participat miercuri la conferinţa de alegeri a Organizaţiei PNL Braşov, i-a transmis, la rândul său, un mesaj premierului Cîţu.



"Guvernul, miniştrii şi premierul trebuie să se concentreze să asigure buna guvernare în această perioadă, să pună pe prim plan guvernarea şi mai puţin campania electorală. Dacă guvernarea e bună, şi premierul are şanse bune să fie ales preşedinte al PNL. Din această cauză îl sfătuiesc să se concentreze pe buna guvernare şi mai ales să utilizeze resursele guvernului pentru buna guvernare, şi nu cumva pentru alte scopuri, care nu au legătură cu legea şi cu obiectivele guvernării", a spus liderul PNL.



Ulterior, Orban a afirmat că are "foarte mulţi susţinători", pe care o să-i anunţe treptat, până la Congresul din septembrie.



"Am fost la 20 de conferinţe judeţene şi câteva conferinţe de sector şi cine a urmărit acestea a văzut foarte clar că nu numai că nu sunt singur, ci şi că cea mai mare parte a PNL, membrii de la baza partidului sunt alături de mine. Chiar dacă mai e câte un lider care se suceşte peste noapte, nu poate să influenţeze voinţa PNL", a declarat Orban.



Alături de preşedintele PNL, la conferinţa de alegeri a filialei braşovene au participat şi alţi membri ai conducerii centrale, printre care îi amintim pe secretarul general Robert Sighiartău, purtătorul de cuvânt Ionel Dancă, preşedintele PNL Diaspora, Viorel Badea, şi ministrul Agriculturii, Adrian Oros.



Adrian Veştea a fost reales în funcţia de preşedinte al PNL Braşov, din echipa sa urmând să facă parte ca prim-vicepreşedinţi senatorul Mihail Veştea şi fostul primar al Predealului, Liviu Cocoş, şi ca secretar general - vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Todorică Şerban, mai arată sursa citată.

