PNL, anunț de ultimă oră: Va fi adoptată o decizie prin care să nu existe niciun fel de alianţe cu partidul trecutului - PSD

„În cadrul discuţiilor avute cu preşedintele PNL am luat decizia, pe care o vom adopta şi în cadrul Biroului Politic Naţional de miercuri, să nu existe niciun fel de alianţă cu partidul trecutului, cu PSD. Este o decizie pe care o vom adopta, miercuri, în cadrul BPN”, a anunțat, luni, secretarul general al PNL.

Din numărătoarea paralelă a voturilor reiese că PNL va avea peste 1.300 de primari la nivelul României, a mai declarat Robert Sighiartău.

„Din rezultatele parţial pe care noi le avem, PNL are un scor de peste 34%, un procent istoric pentru partidul nostru, după 30 de ani de la Revoluţie. De asemenea, am făcut o analiză şi pe celelalte partide şi am văzut că PSD se situează undeva în jurul cifrei de 30%, iar Uniunea Salvaţi România este undeva la 13%. Cam acestea sunt datele parţiale, în acest moment, pe ceea ce înseamnă numărătoarea paralelă a PNL”, potrivit secretarului general al PNL.

„Vreau, încă o dată, să le mulţumesc tuturor candidaţilor la funcţia de primar, din datele noastre reiese faptul că vom avea 1.300 de primari la nivelul României. La fel, o cifră istorică pentru PNL.

Însă, toată consideraţia noastră este, astăzi, pentru români care s-au prezentat la vot, pentru că ne-au acordat încrederea lor şi au dat, până la urmă, un gir şi un cec în alb filozofiei liberale de dezvoltare, de modernizare a administraţiilor locale. Aşa cum, deja, PNL a demonstrat în comunităţile pe care le conduce”, a mai spus Robert Sighiartău, luni, într-o conferinţă de presă.