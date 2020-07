Plaja sălbatică de la Corbu, invadată de gunoaie. Imagini șocante

De teama virusului SARS-CoV-2 și pentru a respecta măsurile de distanțare fizică, românii s-au reprofilat în materie de plaje și aleg tot mai des plajele sălbatice.

"E o zona mai salbatica, mai putin populata, si ne convine dat fiind ca ni se reomanda sa stam in locuri mai putin aglomerate (...) E mai linistit ca la Constanta. Inainate era mai putina lume, te simteai mai relaxat, dar de la an la an aglomeratia ne face sa nu mai avem atuuri", a afirmat o turista.

Pentru mizeria imensă de pe plajă, turiştii dau vina și pe autorități, pentru că nu golesc tomberoanele mai des.

"Ati vazut cum arata tomberonul? Super plin. Pai ce sa mai discutam despre chestia asta daca nu are cine (sa se ocupe de strangerea gunoaielor - n.r.)", a spus alt turist.

"Fiecare ar trebui sa isi duca gunoiul la tomberon, dar oamenii nu fac asa, si dupa ei nu mai strange nimeni", a afirmat un altul.

În utimele weekenduri, pe plaja sălbatică de la Corbu au ajuns aproximativ 3.000 de turiști.