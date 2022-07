"Nu ți-a stricat imaginea dl Coldea când ai fost pe punctul de a-l aduce profesor la SNSPA și au sărit toți profesorii că nu te-ai consultat cu nimeni? Nu îți aminteșți ce spuneai despre plagiatul lui Ponta și despre CNATDCU? Dacă nu îți mai amintești, îți amintesc eu în această emisiune. Acuma, domne\", e nasol. Cum poți să folosești dubla măsură? Nu îți e rușine?

M-a enervat clar declarația rectorului SNSPA (se referă la comunicatul de joi, 28 iulie - n.r.). Am spus clar că aici este un joc politic. Sigur, dacă se va dovedi că este plagiat (în cazul lui Nicolae Ciucă - n.r.), atunci să plătească.

Domnia sa l-a promovat pe dl Coldea, a fost în comisia prin care a fost admis să fie profesor la Academia Națională de Infrormații. A zis dl Pricope atunci că dl Coldea a avut un dosar beton. Apoi l-a adus profesor la SNSPA și i-au sărit toți profesorii în cap că nu s-a consultat cu nimeni. Cu dl Coldea nu i-a fost deci rușine. Nici cu dl Ponta nu i-a fost rușine. Când CNATDCU s-a pronunțat că lucrarea lui Ponta e plagiat a ieșit și și-a rupt cămașă de pe el.

Acum, Câmpeanu vine și propune revenirea la sistemul vechi și iese dl Pricopie și spune că nu. Cum să ai asemenea tupeu după ce l-ai aplaudat pe Coldea și pe Ponta?", a afirmat Anca Alexandrescu.

În sprijinul afirmațiilor sale, jurnalista a citit o declarație făcută de Remus Pricopie în 2012, în care acuză faptul că decizia prin care Consiliul de Atestare a Diplomelor nota că lucrarea de doctorat a premierului de la acea vreme, Victor Ponta este un plagiat ar fi fost, de fapt, nulă. Pricopie avea la acea vreme funcția de vicepreședinte al Departamentului Educație din PSD, fiind, de asemenea, și rector al SNSPA.

"CNATDCU nu poate sa puna pe ordinea zi un subiect daca nu exista un punct de vedere al departamentului juridic din Ministerul Educatiei. De ce? Pentru ca, in eventalitatea unui proces, cel care raspunde este Ministerul Educatiei, nu CNATDCU. Prin urmare, orice decizie trebuie sa aiba un aviz de legalitate de la departamentul juridic al Minsiterului Educatiei. Lucru care nu s-a intamplat.

Tot ce au discutat dumnealor este nul de drept si am asistat din pacate la o batalie politica, in interiorul unei comisii care ar fi trebuit sa respecte standardele legale si academice. Drept urmare si concluzia este una nula de drept. Modul in care totul a fost construit, din punctul meu de vedere, ma conduce la concluzia de politizare. Problema de fond trebuie trasa de catre Comisia de Etica si specialisti in drept. Astazi s-a dorit cu orice chip sa se dea un verdict, indiferent daca are un cadru legal sau nu si este pacat ca profesori universitari au intrat intr-un astfel de joc politic.

Ca sa intelegeti si mai bine, aceste consilii din jurul Minsterului Educatiei au fost creionate la sfarsitul anilor 90 exact pentru a duce decizia in sectorul Educatiei, in afara spatiului poilitic. Aceste consilii, conform vechii Legi a Educatiei, erau constiuite in urma consultarii cu senatele universitatilor din tara.

Noua Lege a Educatiei, adoptata la propunerea domnului Funeriu, nu mai prevede acest lucrul, respectiv consultarea cu universitatile. Drept urmare, nominalizarea in aceste consilii s-a facut dupa cum a dorit ministrul Funeriu si nu in dialog cu universitatile. Practic, acesta este primul consiliu in toata istoria de 15-16 ani, nominalizat la vointa unui ministru, in speta Funeriu", afirma, in 2021, Pricopie, potrivit Jurnalului National.

Revenind la momentul actual, analistul politic Dorin Iacob a precizat ca premierul Nicolae Ciucă "nu a avut nevoie să fie doctor în ceva ca să ajungă general".

"Ponta a folosit doctoratul să ajungă avocat, nu și pentru a ajunge în politică sau pentru a ajunge premier. Povestea cu palgiatele, începand de la acel <<Dottore>> - al lui Basescu, a inflamat societatea românească pentru că s-a ajuns cu furtul în zona cea mai perversa: furtul intelectual.

Aceste probleme trebuie tratate cu foarte multă responsabilitate și celeritate, cred eu, pentru ca societatea cu cele două furturi se poate scufunda", a atras atenția Dorin Iacob.

"Să mă contrazică (Remus Pricopie - n.r.) că n-a stat la masă cu statul paralel. E o luptă între servicii și între rezerviști, între cei care sunt acum activi. Fiecare cu plagiatorii lui", a subliniat, la rândul său, Anca Alexandrescu.

Dan Ionescu: Pricopie a vorbit ceva despre plagiatul Laurei Codruța Kovesi? Nu a vorbit.

Anca Alexandrscu: Soția lui Coldea e tot acolo, la SNSPA...

Dan Ionescu: Nu mai e la SRI?

Anca Alexandrescu: Nu mai e.

Mihai Belu: Mă întreb ce spune lumea despre aceste plagiate. Ce zic când văd că undeva, unii care nu sunt cu nimic mai diferiți decât ei (...) reușesc să obțină niște titluri pe bandă rulantă, culmea, care nici nu le trbuie. Lumea nu mai are încredere în sistemul de educație și renunță la el. Văd niște diplome din astea luate la mișto și atunci zic: Ce rost mai are?

Anca Alexandrescu: Însă sunt și excepții. Sunt oameni dedicați (în învățământ - n.r.)...

Mihai Belu: Nu mai sunt mulți. Vor ieși la pensie.

Dan Ionescu: Lumea e sufocată de niște mizerie la vârf. Lumea aia trebuie <<să își ia țară înapoi>> - și aici folosesc o expresie deja consacrată - pentru că e mult mai mare și mult mai legitimă.

Anca Alexandrescu: Sunt oameni în România care au muncit și 10 ani la un doctorat.