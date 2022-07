PhotoArt by Ralf da startul campaniei Fabulous Over 40 (P)

Campania porneste la drum cu un know how international, cu o pozitionare fotografica strategica si un stil de creatie fotografica aparte, cu influente de fotografie fine art.

Ralf sau Raluca Alina Florescu proprietara studioului si fotograful, este specializata in fotografie la Institute of Photography, UK, cu premii castigate la nivel international la The Portrait Masters, comunitatea internationala a celor mai buni fotografi de portrete din lume, cu investitii permanente in educatie pe fine art photography, este si ea o femeie de peste 40, o femeie care se simte frumoasa, implinita, asumata si care doreste sa capteze prin arta ei, frumusetea si experientele altor femei asemenea.

Accentul pus pe prelucrare si editare face ca imaginile create de photoartbyralf.com sa fie mai mult decat o documentare fotografica a subiectului, artworkul performat de photoartbyralf.com este un concept de content fotografic care transpune fotografia in creatie picturala, creind opere care vor deveni extrem de valoroase pentru cei dragi peste ani de zile.

Pachetul campaniei este extrem de variat si include consultatii de styling, acces la o garderoba ampla a studioului, multiple tinute, 2-3 ore de sedinta foto (va puteti bucura de aceasta experienta impreuna cu cineva drag), 5 fotografii digitale editate fine art, invitatie pentru participanta si pentru o prietena la expozitia care va incununa evenimentul, vouchere pentru sesiuni viitoare si o esarfa de matase marca Marie Nouvelle. La expozitie PhotoArt by Ralf va expune cel mai frumos portret al fiecarei femei participante cu care aceasta va pleca acasa, acesta este cadoul studioului pentru participarea la campanie.

Costul pachetului este de 380 euro (redus de la valoarea initiala de 800 euro)

Daca doresti sa te inscrii la aceasta campanie, Informatii si programari pe info@photoartbyralf.com. Locurile sunt limitate.

Mai multe detalii pe https://www.photoartbyralf.com/en/campaigns/landing-page/