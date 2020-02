Peter Gabriel, celebru și la 70 de ani

De-a lungul unei cariere tumultuoase, britanicul Peter Gabriel a schimbat rockul progresiv, cu iz teatral, cu muzica electronică, animaţia şi tehnologia avansată. A trecut aproape prin toate stilurile și experimentează în continuare, de la rock progresiv, la new-wave la world music (curentul de muzica etnica). Este implicat în numeroase aciuni umanitare.

Muzicianul s-a născut la 13 februarie 1950, în Chobham, Surrey, Marea Britanie.

Membru fondator al trupei Genesis, Peter Gabriel a cantat in aceasta formula timp de opt ani, dupa care si-a facut o cariera solo. La 17 ani, când era în liceu, a înființat trupa Genesis. În 1967, Peter Gabriel lansa una din cele mai cunoscute şi apreciate formaţii din istoria rockului: Genesis. Alături de el, colegi de şcoală Tony Banks, Anthony Phillips, Mike Rutherford şi Chris Stewart.

Compozitor, cântăreţ, producător, poliinstrumentist, a relansat muzica de rock progresiv în perioada în care a fost lider al trupei Genesis, din 1967 până în 1975.

După ce a renunțat la statutul de membru al unei trupe rock, în numai câţiva ani, Peter Gabriel a reuşit să se transforme într-un interpret solo pasionat de experimente fonice şi grafice și de efecte speciale, dublate de compoziții extraordinare.

A lansat de-a lungul carierei solo peste 9 albume de studio, 3 albume live, 4 soundtrack-uri si alte 4 compilatii, plus peste 35 de single-uri.

A început să lucreze la trei albume consecutive, toate purtând numele său. Piesa "Solsbury Hill", de pe primul album solo, lansat în 1977, a fost un succes.

Al doilea album a apărut în 1978, iar al treilea, în 1980. Au urmat "Security" în 1982 şi "Shock the Monkey", ambele urcând pe locuri fruntaşe în topurile britanice.

Peter Gabriel a fost interzis in Africa de Sud, pe timpul regimului apartheid, din cauza piesei „Biko”, după numele activistulu ide culoare anti-apartheid, impotriva discriminarii easiale și pentur drepturile civile ale sud-americanilor.

A înființat Festivalul WOMAD în 1980: "World of Music, Arts and Dance", care a ajuns, doi ani mai târziu, să fie organizat anual şi a reunit artişti renumiţi din toată lumea.

Tot în anii `80, una din piesele sale a fost aleasă pentru coloana sonoră a filmului "Birdy" regizat de Alan Parker, în 1984, şi pentru care a primit marele premiu al juriului la Cannes.

La sfarsitul anilor ’80, Peter Gabriel era deja faimos si nu mai putin celebru devenise obiceiul sau de a-si eticheta albumele cu denumiri simple si de impact.

Peter Gabriel are la activ șase statuete Grammy, trei premii Brit si alte 13 trofee MTV Video Music. Pasiunea pentru animații și efecte speciale i-au adus jumătate din statuetele Grammy, câștigate la categoria Video: Best Short Form Music Video in 1993 si 1994 pentru Digging in the Dirt, respectiv Steam si Best Long Form Music Video pentru Secret World Live, in 1996.

După ce a fondat "Real World", o corporaţie ce avea ca obiect de activitate dezvoltarea unei conexiuni între tehnologie şi artă, a terminat înregistrările la al cincilea album solo - "So", care a fost lansat în 1986. Cu "So", Peter Gabriel a câştigat discul de platină.

Piesa "Sledgehammer" de pe acest album a devenit hit, urcând pe locul întâi în topuri. Hitul „Sledgehammer” s-a bucurat si de un videoclip remarcabil, care a stabilit noi standarde de creatie vizuala in industria muzicala. Acesta a castigat nu mai putin de 9 MTV Video Music Awards in 1987, record ce ramane inca in picioare, devenind totodata si cel mai difuzat clip din istoria MTV.

Alte melodii care au avut succes sunt "Big Time", care a intrat în Top 10, şi "In Your Eyes", în Top 30. Albumul "So" a intrat în clasamentele britanice şi americane, iar Gabriel a început un turneu împreună cu Sting şi U2, cu scop caritabil, în beneficiul Amnesty International.

A urmat un alt turneu în acelaşi scop, în 1988, iar în 1989 a lansat albumul "Passion: Music for The Last Temptation of Christ", cu melodii instrumentale folosite de Martin Scorsese în filmele sale. Albumul a câştigat premiul Grammy în 1989. În 1990, a lansat compilaţia "Shaking the Tree".

În 1992 a lansat albumul "Us". La 13 ani de la lansarea festivalului WOMAD, a plecat în cel mai mare turneu WOMAD de până atunci, susţinând concerte în SUA împreună cu Crowded House, James şi Sinéad O\"Connor.

Un an mai târziu, a lansat dublul album "Secret World Live", care a câştigat discul de aur, şi CD-ROM-ul "Xplora".

În următorii ani, s-a concentrat asupra dezvoltării proiectelor multimedia, continuand colaborarea cu multi artisti și produsele sale world musci.

Pentru albumul "Up" din 2002, lansat după zece ani de lucru în studio, a primit în Canada discul de aur.

A lansat și mai multe compilații, printre care "Big Blue Ball", care cuprindea piese lansate în anii \"90. A urmat albumul "Scratch My Back" (2010), la care a colaborat cu Radiohead, Arcade Fire, Paul Simon, David Bowie şi alţi artişti.

Un an mai târziu, artistul a realizat reinterpretări instrumentale ale pieselor sale, pe care le-a adunat în albumul "New Blood".

La aniversarea a 25 de ani de la apariţia albumului "So", în 2012, a lansat patru CD-uri, două DVD-uri, două viniluri pentru turneul "Back to Front", pe parcursul căruia a susţinut concerte în care a cântat toate piesele de pe albumul "So".

În 2014, Peter Gabriel a intrat în Rock & Roll Hall of Fame. În același an concertat și în România.

Artistul a fost pentru prima oară în România în urmă cu 6 ani, in turneul sau din Europa, „Back To Front”, pentru a sărbători 25 de ani de la lansarea albumului său „So!”. Iubitorii de muzica au putut asculta live ”Sledgehammer”, ”Big Time”, ”In Your Eyes” sau ”Don\"t Give Up” și alte piese incluse pe celebrul album ”So!”.

