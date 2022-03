Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a anunțat vineri că în cele două săptămâni de la invadarea Ucrainei, peste 2,5 milioane de oameni au fugit de teama bombardamentelor din țară.

The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.



We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.



Millions forced to leave their homes by this senseless war.