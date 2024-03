Mihaela Bilic a atras atenția asupra unui aspect de mare importanță legat de consumul de brânzeturi și lactate vegetale, subliniind pericolul pe care acestea îl reprezintă pentru sănătatea noastră. Într-o postare recentă pe platformele online, reputata nutriționistă a lansat un avertisment clar, invitându-ne să fim vigilenți și să evităm aceste produse din meniul nostru zilnic. Ea susține că brânzeturile și lactatele vegetale sunt considerate „produse de cea mai proastă calitate”, iar consumul lor regulat ar putea avea consecințe nedorite asupra stării noastre de sănătate.

Mihaela Bilic a făcut referire în special la perioada posturilor, în care mulți oameni recurg la consumul de lactate vegetale, fără a fi conștienți de riscurile asociate. Nutriționista a subliniat că smântâna vegetală, de exemplu, este fabricată din grăsimi vegetale, asemănătoare cu cele din margarină, care pot fi extrem de nocive pentru organism.

„Dacă tot e smântână, atunci e musai să NU fie vegetală! Văd din ce în ce mai des pe lista de ingrediente a diferitelor produse sau pe meniurile restaurantelor aceasta struțo-cămilă numita elegant „smântână vegetală”. Inițial am crezut că e consecința noului trend de alimentație vegetariană în care țoată lumea fie tine post, fie are intoleranță la lactoză, deci nu mănâncă lapte.

Adevărul e, dragii mei, că sub denumirea de „vegetal” se ascunde grăsimea tip margarină. Pentru că laptele a fost, este și vă fi (sper!) mai scump decât uleiul, deci e avantajos să-l folosești că și înlocuitor” – a explicat Mihaela Bilic, pe pagina sa de Facebook.

Nutriționista a atras atenția asupra pericolului pe careîl au asupra organismului produsele cu grăsime vegetală ce imită lactatele. Bilic spune că brânzeturile și lactatele „vegetale” sunt doar escrocherii, doar grăsimi vegetale ieftine făcute să semene cu produsele animale.

„Nu, nu este mai sănătos să mănânci smântână, brânză și unt din vegetale, este doar foarte ieftin. Sunt produse de cea mai proasta calitate, bunul vostru simt trebuie să o recunoască: ce să caute grăsimea vegetală în smântână, unt și brânză?!! Cine a pomenit așa ceva?!

Doar că ei vă vând grăsime vegetală care doar ARATĂ că smântână sau că brânza, daca v-ar spune că e margarina n-ați mai cumpără! Nimeni nu spune că margarina trebuie desființată, ce mă deranjează e minciuna mascată sub aparența sănătății și a grijii pentru client. Ei bine, eu vă recomand să deschideți ochii și să evitați orice preparat de smântână și brânză pe bază de grăsime vegetală. Când vrei o porție de paste sau o pizza cu sos de brânză, margarina sub orice forma nu are ce caută în ele!” – a încheiat Bilic.

