"Unde a fost dl. Ciolacu in aprilie? Unde a fost dl Ciolacu in noiembrie? Nu a fost in guvern?Ar trebui convocat urgent CSAT si va spun si de ce: intr-o luna a crescut cu 300 euro pretul la gaze.

Problema e urmatoarea - daca nu il convoaca (CSAT-ul), miscarile pe care vrea sa le faca Ministerul Energiei vor duce sistemul energetic in colaps", a avertizat Dumitru Dian Popescu, expert in energie.

Intrebat de Anca Alexandrescu de ce nu vor sa convoace CSAT-ul, daca se intampla acest lucru prostie, din indolenta sau pentru ca reprezinta alte interese, Popescu a raspuns: "In CSAT se pot lua anumite decizii. Complexul Energetic Oltenia e impartit in 9 companii, dintre care 4 la OMV. Nu va scapa nici Termo2 Craiova. Cet Govora, Arad, Suceava, Timisoara - toate care au fost in faliment, au fost in 2 ani de zile inchise".

Expertul a aratat ca, numaia stazi, Romania a importat 1500 de mw, subliniind ca este o zi de vara.

"Atentie la iarna! Direct CSAT. Termo2 Craiova va fi scos, fara carbune ca nu au de unde, va intra in faliment. Pierdem si de acolo 4.600 de MW. Olguta Vasilescu nu stiu de ce nu se mai baga

Mintia au inchis-o. 1000 de MW s-au pierdu. Sa vina serviciile la masa pentru ca ei stiu acest lucru. (...) Nu au resurse de stat pentru iarna. Rezerva de carbune de iarna nu este. Un inghet si asa lacurile de acumulare sunt goale - la iarna nu vom functiona decat cu lumina pentru casnici. Companiile inchid. La un consum de 9000 noi avem 6000", a mai spus Dumitru Dianu Popescu.

Jurnalistul de investigatie Dan Bucura a precizat, la randul sau, facand referire la scandal urias din coalitia de guvernare generat de faptul ca PSD il acuza pe Virgil Popescu ca face jocurile companiilor din energie si ii cere acestuia sa vina cu noi masuri pană la 1 septembrie, urmatoarele: "OPCOM are legatura cu Transeletrica. In Transelectrica Ciolacu are un fin. Si atunci intelegeti de unde luptele astea?"