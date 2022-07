Procurorii DNA au fost marți, 19 iulie, la Primăria Timișoara pentru a ridica mai multe documente. Aceștia anchetează o posibilă rețea de fraudare a concursurilor pentru ocuparea unor funcții publice în cadrul instituției.

„Pot să vă confirm că procurorii DNA au venit din nou la Primăria Timișoara, în legătură cu plângerea penală pe care am făcut-o acum un an. Știți că am avut o suspiciune foarte bine documentată că s-au fraudat concursurile în Primăria Timișoara. Acum, procurorii au mai ridicat câteva documente în legătură cu acest dosar. În rest, nu pot să comentez ancheta în curs”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.