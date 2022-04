"Astăzi, 05 aprilie 2022, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 a pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară, în București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce are ca obiect furtul de produse electronice dintr-un depozit situat în sectorul 3, fapte săvârșite în luna ianuarie a acestui an", informează un Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB), într-un comunicat