„Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Pensiile de serviciu ale militarilor au fost discutate şi răsdiscutate. În cadrul sistemului de pensii militare există nişte dezechilibre pe care mulţi le-ar vrea corectate. Îi înţeleg pe fiecare dintre dânşii, au ieşit la pensie în momente diferite, în condiţii diferite, după ce au servit la fel de mult patria. Asta este o discuţie la care nu am o soluţie rapidă. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. Altfel, în pachetul 3 nu va fi vorba de pensiile de serviciu ale militarilor", a declarat Moșteanu la Palatul Parlamentului.

Discuții politice în coaliția de guvernare

Ministrul a adăugat că săptămâna aceasta va exista o discuție în coaliție cu privire la noile măsuri necesare pentru echilibrarea situației fiscal-bugetare.

„Sunt idei la fiecare dintre cele patru partide din coaliţie, trebuie să echilibrăm situaţia fiscal-bugetară şi vedeţi că lucrurile merg destul de greu. E greu cu patru partide, sper să reuşim luna care urmează să intrăm într-un soi de linie dreaptă, pentru că realitatea e că acum coaliţia merge cu frâna de mână trasă şi acest lucru trebuie să se schimbe. Toată lumea aşteaptă să ne mişcăm mai repede, mai curajos, să luăm nişte decizii", a conchis Moșteanu.

Ionuț Moșteanu: „România nu trimite trupe în Ucraina”