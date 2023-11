Medicii indica faptul ca este mai indicat sa dormi pe partea stanga, iar acest lucru este susținut de multe cercetări.

In primul rand, sa discutam despre motivul pentru care dormitul pe spate sau pe fata poate fi daunator pentru sanatatea noastra. O pozitie pe spate poate duce la o respiratie neregulata si poate provoca chiar sforait. In cazul in care sforaitul este persistent, poate afecta starea de sanatate generala, crescand riscul de a dezvolta apneea de somn. In plus, dormitul pe spate poate fi periculos pentru persoanele care sufera de reflux gastroesofagian, deoarece poate duce la reflux de acid in esofag si poate duce la aparitia arsurilor la stomac. Dormitul pe fata poate fi, de asemenea, neplacut, deoarece poate determina aparitia pielii sensibile si a ridurilor pe fata.

De aceea, dormitul pe lateral este recomandat de catre medici. Si mai precis, dormitul pe partea stanga a corpului este mai mult decat indicat. Iata cum poate ajuta aceasta pozitie corpul si ce beneficii are:

- Va facilita drenajul limfatic: Un studiu publicat de revista Sleep din 2015 arată că dormitul pe partea stanga a corpului ajută la îmbunătățirea fluxului limfatic. Acest lucru înseamnă ca fiind în aceasta poziţie, sângele, fluidul limfatic si țesuturile sunt eliberate într-un mod mai eficient dinspre zona articulaţiilor catre mijlocul corpului. Acest lucru poate ajuta mai eficient la eliminarea de toxine si deșeuri din corp.

- Vei îmbunătăți considerabil digestia: Dormitul pe partea stanga poate ajuta la îmbunătățirea digestiei și la prevenirea arsurilor in stomac. De obicei, atunci când stomacul este plin, aceasta poate face ca acidul gastric să se întoarcă în esofag, ceea ce poate duce la arsuri la stomac și reflux gastroesofagian. În schimb, dormitul pe partea stanga ajută la menținerea acestui acid în interiorul stomacului, prevenind neplăcerile.

- Vei îmbunătăți circulația sângelui in tot corpul: Când dormiti pe partea stanga, sângele are tendința de a circula mai bine prin aorta. Aceasta poate îmbunătăți circulația sângelui în tot corpul, făcand astfel circulatia sanguina mult mai eficienta și benefica pentru întregul organism.

- Vei stimula funcţiile ficatului şi bilei: Dormitul pe partea stanga poate ajuta ficatul și vezica biliară să elimine mai bine deșeurile și alte substanțe din corp. Acesta poate fi benefic, deoarece ajuta corpul să se detoxifice în mod natural.

- Vei oferi corpului o mai bună relaxare şi odihnă: Dormitul pe partea stanga poate oferi o relaxare și o odihnă mai bună. Aceasta se datorează faptului ca poziția pe partea stanga va ajuta la relaxarea muschilor si la eliminarea presiunii asupra diferitelor organe, permitand corpului odihnă și reînnoire.