pe numele celor patru agenţi de poliţie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, a emis, joi, mandate de aducere, aceştia fiind acuzaţi de comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu, ulterior suspecţii fiind reţinuţi pentru 24 de ore.



"Din cercetările efectuate, a rezultat faptul că, în seara zilei de 16.03.2023, unul dintre agenţii de poliţie, în exercitarea atribuţiilor de poliţie rutieră, a oprit, pe raza oraşului Vulcan, un autoturism condus de fostul comandant al Poliţiei Municipiului Petroşani, despre care exista suspiciunea că s-ar fi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice. În aceste împrejurări, cu intenţie şi cu scopul de a nu constata comiterea faptei ilicite, reprezentată de conducerea autovehiculului pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice, agentul de poliţie nu l-a testat pe acesta cu aparatul etilotest din dotare, pentru stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat", se precizează în comunicat.



Totodată, ajutat de ceilalţi trei agenţi, poliţistul "a simulat" o verificare a conducătorului auto cu aparatul etilotest, astfel încât să ateste valoarea zero a nivelului de alcool în aerul expirat. În acest fel, suspectul ar fi făcut inutilă o eventuală recoltare de probe biologice de sânge, necesară pentru stabilirea ştiinţifică a concentraţiei de alcool în organism şi împiedicând, în acest mod, tragerea la răspundere contravenţională sau penală a respectivului conducător auto, menţionează sursa citată.



Faţă de cei patru agenţi de poliţie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de vineri aceştia să fie prezentaţi judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propuneri de arestare preventivă.