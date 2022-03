În predica sa, Kirill, care a fost deja auzit de mai multe ori apărând și justificând războiul încă din prima zi în care a început, a explicat de ce "această primăvară a fost umbrită de evenimente grave legate de deteriorarea situației politice din Donbas".

"Timp de opt ani au existat încercări de a distruge ceea ce există în Donbass. Iar în Donbass există o respingere, o respingere fundamentală a așa-ziselor valori care sunt oferite astăzi de cei care pretind puterea mondială. Astăzi există un astfel de test pentru loialitatea acestui guvern, un fel de permis de trecere spre acea lume "fericită", lumea consumului excesiv, lumea "libertății" vizibile. Știți care este acest test? Testul este foarte simplu și, în același timp, teribil - este vorba de o paradă gay. Cererile adresate multora de a organiza o paradă gay sunt un test de loialitate față de acea lume foarte puternică; și știm că, dacă oamenii sau țările resping aceste cereri, atunci ei nu intră în acea lume, devin străini de ea."

El adaugă că: "Dacă omenirea recunoaște că păcatul nu este o încălcare a legii lui Dumnezeu, dacă omenirea este de acord că păcatul este una dintre opțiunile comportamentului uman, atunci civilizația umană se va sfârși acolo. Iar paradele gay sunt concepute pentru a demonstra că păcatul este una dintre variantele comportamentului uman."

Așadar, războiul "nu are doar o semnificație politică. Vorbim despre ceva diferit și mult mai important decât politica. Vorbim despre mântuirea umană, despre unde va sfârși omenirea, de care parte a lui Dumnezeu Mântuitorul, care vine în lume ca Judecător și Creator, de dreapta sau de stânga... Toate cele de mai sus indică faptul că am intrat într-o luptă care nu are o semnificație fizică, ci metafizică".

Iar partea pe care o alegi "este astăzi un test pentru credincioșia noastră față de Domnul, pentru capacitatea noastră de a mărturisi credința în Mântuitorul nostru".

Și încheie prin a se ruga pentru soldații ruși: "să ne rugăm ca toți cei care luptă astăzi, care varsă sânge, care suferă, să intre și ei în această bucurie a Învierii în pace și liniște".