Pilda zilei

Ceșcuța de argilă roșie

O familie a plecat în excursie în Anglia pentru a sărbători 25 de ani de căsnicie. Cei doi au găsit o ceaşcă excepţională într-un magazin şi au întrebat: ”Putem să vedem ceşcuţa aceea, nu am văzut niciodată ceva atât de frumos?! ” În timp ce doamna le oferea ceea ce ceruseră, ceşcuţa de ceai a început să vorbească: “Nu am fost de la început o ceşcuţă de ceai. Cândva am fost doar un bulgăre de argilă roşie. Stăpânul meu m-a frământat, m-a pus pe roată unde m-a învârtit bine, apoi m-a băgat în cuptor. Am crezut că mă sufoc. Eram gata să renunţ, dar…chiar atunci uşa s-a deschis şi EL m-a scos afară şi m-a aşezat pe raft, mi-a dat o oglindă şi a spus: ”Uită-te la tine!” “Vreau să ţii minte, ştiu că a durut când ai fost rulată, frământată, lovită, învârtită, dar acum eşti un produs finit. Acum eşti ceea ce EU am avut în minte prima dată când am început să lucrez cu tine”.

DUMNEZEU este Olarul din viaţa ta, omule, iar tu ești argila LUI. EL te va modela, te va face şi te va expune la presiunile necesare, pentru a fi un lucru perfect, care să împlinească buna, plăcuta şi sfânta SA voie.

Dacă viaţa-ți pare grea şi ești lovit, bătut şi împins aproape fără milă; când lumea pare că se învârteşte necontrolat; când simţi că trăiești într-o suferinţă îngrozitoare; când viaţa pare cumplită, fă-ți un ceai şi bea-l din cea mai drăguţă ceaşcă, aşează-te şi gândește-te la cele citite aici şi apoi discută puţin cu DUMNEZEU, roagă-te la EL, Olarul Preabun din viaţa ta, Care îți doreşte numai bine.

Nu uita, omule scump, orice argilă trebuie modelată de DUMNEZEU, inclusiv tu – trup viu de lut ce ești.

Rublică oferită de realitateaspirituala.net