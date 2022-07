PILDA ZILEI

Un bărbat a fost rugat să vopsească o barcă.

Și-a adus vopseaua și pensulele și a început să vopsească barca de un albastru intens, așa cum a cerut proprietarul.

În timp ce vopsea, a observat că barca are o gaură și a reparat-o cu calm.

Când a terminat, și-a primit banii și a plecat.

A doua zi, proprietarul bărcii s-a dus la cel care îi vopsise barca și i-a prezentat un cec , mult mai mare decât plata pentru munca depusă.

Pictorul a fost surprins și i-a spus:

„Mi-ați plătit deja pentru pictarea bărcii, domnule!”.

„Dar acest lucru nu este pentru vopsea. Acesta este pentru repararea găurii din barcă.”

„Ah! Dar a fost un serviciu atât de mic … cu siguranță nu merită să-mi plătiți o sumă atât de mare pentru ceva atât de nesemnificativ”

„Dragul meu prieten, nu înțelegi. Lasă-mă să-ți spun ce s-a întâmplat: Când te-am rugat să pictezi nava, am uitat să menționez gaura. Când barca s-a uscat, copiii mei au luat barca și au plecat la pescuit. Ei nu știau că există o gaură. În acel timp , eu nu eram acasă. Când m-am întors și am observat că au luat barca, am fost disperată pentru că mi-am amintit că barca avea o gaură, și mi-am făcut griji pentru ei.

Imaginați-vă ușurarea și bucuria mea când i-am văzut întorcându-se de la pescuit.

Așadar, am examinat barca și am constatat că ați reparat gaura. Vezi, acum, ce ai făcut?

Mi-ai salvat viața copiilor! Nu am destui bani ca să plătesc pentru mica ta faptă bună”.

Întotdeauna puneți un strop de iubire și atenție în toate lucrurile pe care le faceți, acea milă în plus poate pe care o arăți celorlalți poate salva viața cuiva…

Indiferent cine, când sau cum, continuați să susțineți, să sprijiniți, să ștergeți lacrimile, să ascultați cu atenție și să reparați cu atenție toate „spăriturile” pe care le găsiți în barca vecinului.

Nimeni nu știe când cineva are nevoie de noi. Pe parcurs, este posibil să fi reparat numeroase „găuri pentru bărci” pentru diverse persoane fără să-ți dai seama câte vieți ai salvat.

Prețuiește și iubește viața, om bun.





Știai că?

Acatistul este o slujbă bisericească sau un imn pentru Sfânta Fecioară, Isus Hristos sau sfinții. De asemenea, aceasta este o listă cu numele apropiaților, ce se oferă preotului pentru a-i pomeni la sfintele slujbe. Acatistul este de două feluri, pentru vii și adormiți.

Citește continuarea pe realitateaspirituala.net