Cele mai noi date de la Institutul Național de Statistică arată că, la finalul anului trecut, rata somajului in rândul tinerilor era uriașă, de 21,1%. La finalul anului trecut, peste 440 mii romani nu aveau un loc de muncă.



Rata șomajului este mai mare in județele din sudul țării, unde o treime din populație nu are un loc de muncă. Vorbim de județele Argeș, Călărași, Ialomița și Teleorman. Gorjul este unul din județele unde numărul angajaților a scăzut de la un an la altul, aproape 4.000 de oameni nu au un loc de muncă în prezent, arată datele statistice județene.



"Avem la ora actuală o rată a șomajului de 3,25%. Este rata somajului care corespunde unui număr de 3.984 de șomeri. Ca si numar de angajatori sunt 8556, iar numarul salariatilor sunt 66.006 persoane, fiind incehiate 74 000 contracte de munca", a declarat Romeo Chiriac, director AJOFM Gorj.



Experții în resurse umane spun că asistam la un fenomen de îmbătrânire a populației, iar astfel se explică numărul mare al seniorilor care sunt activi pe piața muncii. Pe de altă parte, tinerii aleg să intre în câmpul muncii mai târziu, au asteptări nerealiste în privința salariului și preferă un program flexibil de muncă.