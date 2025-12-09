Premierul Ilie Bolojan spunea că și-ar dori ca acest pachet să fie trecut și asumat în Parlament înainte de elaborarea bugetului pe anul 2026, astfel încât bugetul să fie conturat pe aceste date actuale, care se referă la reforma în administrație.

Concret, vorbim despre administrația locală, unde s-a convenit o reducere de cel mult 30% a posturilor, dar nu mai mult de 20% posturi ocupate. În administrația centrală ar urma să fie reduse posturile cu 10%.

Ultimele date arată că pe aceste procente la care s-a ajuns la un acord am vorbi de aproximativ 13.000 de oameni care ar putea rămâne fără un loc de muncă.

În plus, s-a discutat în Coaliție și despre o posibilă tăiere a salariilor cu 10 procente. Sindicatele spuneau însă că dacă Guvernul taie salariile atunci vor declanșa o grevă generală fără precedent și vor bloca activitatea.

Până la finalul acestei luni ar trebui să avem adoptate aceste pachete. Vom vedea dacă până la urmă Ilie Bolojan va merge mai departe cu aceste tăieri sau dacă mai e loc de negocieri în Coaliție. Social-democrații au spus de mai multe ori că nu sunt de acord cu nicio tăiere.